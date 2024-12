Wie „Urlaub“ in die Selbständigkeit führen kann

Bis Bastian Plischek zu Hause auszieht, könnte es also noch dauern. Aber „Urlaube“ wie jener in Graz sind auch eine Möglichkeit, diese Selbständigkeit zu testen und neue Freunde zu finden. „Dieses Mal hatte ich einen sehr netten Rollifahrer als Zimmernachbarn. Wir haben viel gelacht und viel Blödsinn gemacht. Als er weggefahren ist, musste er weinen, weil wir so viel Spaß hatten und er bleiben wollte. Aber wir haben Telefonnummer getauscht und bleiben in Kontakt.“