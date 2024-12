Israelische Armee: Hisbollah-Tunnel unter Kirche

Die Rückkehrbewegung von Syrien in den Libanon nehme Fahrt auf, heißt es in einer Mitteilung des Flüchtlingshilfswerks. Viele Menschen hätten dabei den Wunsch geäußert, in ihre Heimat und ihre Häuser zurückzukehren. Es gebe nur zwei funktionierende Grenzübergänge, an denen sich teils lange Schlangen bildeten.