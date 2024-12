Nadelöhr der Hoffnung im Schatten des Terrors

IDF-Offizier Abdullah Halabi betont, dass die Lieferungen der humanitären Hilfe schon seit Monaten laufen. „Wir haben hier mehr als 800 Lkw-Ladungen, die darauf warten, dass die internationale Gemeinschaft sie übernimmt und an die Menschen in Gaza liefert“, erklärt Halabi, der auch Leiter der COGAT-Abteilung ist, der zuständigen israelischen Militäreinheit für die Koordination humanitärer Hilfe. Halabi sieht die Hauptprobleme jedoch nicht in der Bereitschaft Israels, sondern in logistischen Hürden seitens der internationalen Gemeinschaft. „Wir stehen vor Hindernissen“, sagt er. Es fehle an Lastkraftwagen und Logistikern, um die Versorgung effizienter zu gestalten.