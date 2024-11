Menschen feiern auf Straßen, TV-Reporterin weint

In Beirut und anderen Städten des Landes kam es kurz nach Verkündung der Waffenruhe zu Freudentänzen und Hupkonzerten. Trotz der Aufforderung seitens der Regierung und der Armee, mit der Rückkehr in den Süden des Landes noch so lange zu warten, bis sich die israelischen Bodentruppen zurückgezogen haben, machten sich bereits Tausende Menschen in vollgepackten Autos auf den Weg zurück. Auf sozialen Medien und im arabischen Fernsehen waren lange Staus auf den Straßen in Richtung Süden zu sehen.