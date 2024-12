Wenn Schule die Ideen nur so sprudeln lässt

Egal, ob es der Roboter war, der Leuchten auf Rollfeldern kontrolliert und so vielleicht bald Flughafen-Mitarbeitern rund um die Welt lähmende Routineaufgaben erspart (das Siegerprojekt der HTL Rennweg), ein gefahrloser Biowaffen-Simulator zum Training für Soldaten (Platz 2 der HBLVA 17) oder ein neuartiges Präzisionswerkzeug für Herzchirurgen aus dem 3D-Drucker (Platz 2 des TGM): So geht Zukunft – erkennen, was trotz des globalen Überflusses an Produkten trotzdem noch fehlt, und dann mit Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen dranbleiben, bis man am Ziel ist.