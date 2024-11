Der sichere Fels in der Öffi-Brandung

Eine Entscheidung – viele betroffene Menschen

Und hinter jeder vorläufigen Notlösung, jedem hastig geänderten Fahrplan, jeder umgeleiteten Fahrtroute stehen zwar am Anfang Entscheidungen der Chefetage, aber dann vor allem viele Menschen. Menschen, die in dunklen Tunneln den Rücken krumm machen, vor zugigen versperrten Stationen Fahrgäste in die richtige Richtung schicken oder in Bus, Bim und U-Bahn Massen an umgeleiteten Passagieren bändigen, alle von ihnen mit schon ordentlich strapaziertem Nervenkostüm durch ständig neue Zusatzaufgaben.