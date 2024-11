Auslieferung von FPÖ-Abgeordneten beantragt

Grund ist die Teilnahme der Politiker an einem Begräbnis, bei dem ein von der Schutzstaffel SS verwendetes Lied gesungen wurde. Medien wurde ein Video zugespielt, in dem das „heil‘ge deutsche Reich“ besungen worden war. Daraufhin zeigten die Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JÖH) die FPÖ-Politiker und weitere Personen wegen Wiederbetätigung bei der Staatsanwaltschaft Wien an.