Nazi-Liederbuch im Haus der Geschichte zu sehen

Verflechtungen der FPÖ mit schlagenden Burschenschaften

Ab April 2021 kann das Buch dann im Volkskundemuseum in Graz besichtigt werden. „Das Buch verweist auf ideologische und personelle Verflechtungen der FPÖ mit schlagenden Burschenschaften“, stellt Kuratorin Birgit Johler fest. Letztlich geht dieses dann an das Institut für Zeitgeschichte an der Uni Wien.