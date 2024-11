Die Nerven in der steirischen ÖVP liegen blank

„Zu wenig Ecken und Kanten“

Harrer hat den Machtkampf verloren, er wird ab Jänner als Dienstgebervertreter in der Sozialversicherung ersetzt und scheidet in der Kammer aus. Zum Abschied sagte er kürzlich im Wirtschaftsparlament in Richtung Herk: „Die Wirtschaftskammer ist viel zu nah an der Parteipolitik, hat zu wenig Ecken und Kanten.“ Er vermisse „Brandreden“, um auf die schwierige Situation der Unternehmen aufmerksam zu machen.