„Ich habe verloren und trage die Verantwortung“

„Ich trage die Verantwortung“

Um 14.45 Uhr trat dann Drexler vor die Presse und gab ein Statement ab: „Wir haben herbe Verluste erlitten. Ich war Spitzenkandidat, daher ich diese Wahl verloren und trage die Verantwortung.“ So klar hat es Drexler am Wahlabend – im Gegensatz zu Anton Lang (SPÖ) – nicht ausgedrückt, sondern sich als „Bauernopfer der Republik“ bezeichnet. Aber auch am Montag sagt der ÖVP-Politiker: „Der bundespolitische Einfluss war so groß wie lange nicht.“