Pflegerin führte Polizei in Wien zu Waffenarsenal!

Dank einer Pflegerin konnte die Wiener Polizei am Mittwoch in einem Haus in Liesing ein riesiges Waffenarsenal sicherstellen. Die Frau sollte eigentlich routinemäßig nach dem Mieter (85) schauen, als es plötzlich zu einem gewalttätigen Zwischenfall gekommen war. Die Frau setzte daraufhin den Notruf ab ...