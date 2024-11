Salzburgs launische Diva leistet sich Ego-Trip

Die Rede ist von Bullen-Spielgestalter Oscar Gloukh. Der hochbegabte Israeli schwankt enorm in seinen Leistungen. Einige wenige Topauftritte wie bei Feyenoord (zwei Assists), oder beim Heim-5:1 gegen Blau-Weiß Linz (Dreierpack) wechseln sich mit (zu) vielen Lustlos-Auftritten wie zuletzt in Leverkusen oder zuvor in Prag sowie gegen Dinamo Zagreb ab.