Peinlich! Salzburg macht sich zur Lachnummer

Lijnders: „Wir sind zu inkonstant!“

Was seit Wochen auf dem Platz sichtbar ist, sich – zumindest offiziell – aber niemand in den Reihen der Mozartstädter eingestehen will: Das Trainerteam um Pep Lijnders und die Mannschaft sind keine Einheit und passen nicht zueinander. Der Niederländer übt sich dennoch in Durchhalteparolen. Er glaube an die Mannschaft und daran, dass er sie immer noch erreiche.