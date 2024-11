Salzburg: Die Trainerfrage muss erlaubt sein

„Wir müssen nicht über den Trainer diskutieren“, erklärte Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner nach der 1:2-Heimniederlage gegen den LASK und fügte an: „Da brauchen Sie mich auch in den nächsten Wochen nicht zu fragen. (...) Ich glaube auch nicht, dass der Trainer den Ball am Tor vorbeigeschossen hat.“ Vielleicht ist Seonbuchner einfach nur der falsche Ansprechpartner. Die Frage an sich ist inzwischen mehr als berechtigt.