EU-Parlament ist gegen Rauchverbot im Freien

Wie berichtet, stand das heiß diskutierte Rauchverbot in Schanigärten auch im EU-Parlament auf der Tagesordnung. Am Donnerstag befasste sich das EU-Parlament dann mit einer Resolution, in der auch das Rauchverbot in Schanigärten stand. Doch die EU-Abgeordneten sind mehrheitlich gegen die Pläne, die absolute Mehrheit wurde klar verfehlt. 378 stimmen dagegen, 152 dafür. Sowohl die größte Fraktion, die Europäische Volkspartei, als auch die Rechtsfraktionen und größere Teile von Liberalen und Sozialdemokraten waren dagegen. Die Resolution ist damit gescheitert, eine Niederlage für die EU-Kommission vor dem Parlament. Bei den Abgeordneten aus Österreich ist die Ablehnung ebenfalls groß.