Raucher rücken wieder ins Visier der EU

Grüner Minister stimmte für Empfehlung

Keine Stellungnahme zum Rauchverbot in Schanigärten kam hingegen von den Grünen. Gesundheitsminister Johannes Rauch steht rauchfreien Schanigärten aber positiv gegenüber. Das zeigt sein Abstimmungsverhalten. In einem sogenannten „Silent Procedure“ stimmte er still dem Entwurf der Kommissions-Empfehlung zu, in dem das Rauchverbot in Gastgärten enthalten ist. Das endgültige Votum dazu folgt noch, erst danach gilt die Empfehlung.