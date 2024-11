EU-Botschafter: Weg für Schengenerweiterung frei

„Let‘s cross the bridge when we are there“

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach in Budapest von einem „weiteren wichtigen Schritt in Richtung Abstimmung“ beim EU-Innenministerrat im Dezember. Eine Entscheidung werde erst im Dezember fallen, „let‘s cross the bridge when we are there“, betonte Karner. Diese dürfte positiv ausfallen.