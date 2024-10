Ungarn erwartet Schengen-Erweiterung im Dezember

Sowohl Rumänien als auch Bulgarien hätten gezeigt, dass sie die Grenzen schützen, begründete der stellvertretende Staatssekretär für Europapolitik, Balázs Molnár, am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung in Wien. So seien auch die illegalen Grenzübertritte von Ungarn und Slowakei zurückgegangen. Er hoffe, dass sich auch Österreich diese neuen Berichte ansieht, so der Vize-Staatssekretär. Schengen sei nicht nur eine Sicherheitsfrage, sondern auch ein wirtschaftliches Thema.