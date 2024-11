Erste Herz-OP „gegen die Blutgruppe“ in Österreich

Komplexe Methode stammt aus Kanada

„Ich habe diesen speziellen Eingriff in Kanada bei der Erfinderin dieser Methode, Professorin Lori West und im weltberühmten Great Ormond St. Hospital in London gelernt und diese Methodik mit meinen ebenso dort geschulten Kollegen, Professorin Nina Worel von der Transfusionsmedizin sowie Kardiotechniker Johann Horvat nach Wien gebracht“, so Zuckermann im „Krone“-Gespräch.