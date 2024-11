1,030 Milliarden Euro: Spendenfreude trotz Krise

Während die Unterstützung für die Opfer in Osteuropa nachgelassen hat, bildeten das Erdbeben in der Türkei und in Syrien sowie die Unwetterhilfe im Inland zentrale Anlässe zum Geben: „Trotz wirtschaftlicher Einschränkungen hat die Bevölkerung damit einmal mehr gezeigt, wie hoch der Stellenwert gemeinnütziger Arbeit in Österreich ist“, erklärt Ruth Williams, Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria, die gleichzeitig den Wermutstropfen ihrer Analyse auf den Punkt bringt: „Obwohl nur minimal, ist die Tendenz beim Spenden erstmals negativ. Weniger Spenden bei gleichzeitig deutlich gestiegenen Kosten für die Organisationen bedeuten in der Praxis leider, dass weniger Geld für die gemeinnützigen Leistungen zur Verfügung steht.“ Bald könnte also der Sparstift bei freiwilligen Organisationen angesetzt werden.