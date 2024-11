Wagenknecht-Partei regiert auch in Brandenburg mit

In der ersten Dezemberwoche sollen Parteitage von SPD und BSW endgültig über den Vertrag, der im Laufe des heutigen Mittwochs noch präsentiert wird, entscheiden. Damit könnte Woidke am 11. Dezember im Landtag erneut als Ministerpräsident gewählt und vereidigt werden. Der BSW-Abgeordnete Sven Hornauf hatte zuvor die Gespräche gefährdet. Er drohte, wegen Kritik an einer Stationierung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 im Fliegerhorst Holzdorf durch den Bund nicht für Woidke im Landtag zu stimmen.