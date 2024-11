Wagenknecht-Partei sitzt erstmals in der Regierung

Dies wurde am Freitagnachmittag verkündet. Die Verhandlungen waren sehr zäh, wurden mehrmals unterbrochen. Zwischenzeitlich sah es sogar nach einem Scheitern aus. Eines der Hauptstreitpunkte war die von der russlandfreundlichen Wagenknecht-Partei geforderte Friedens-Präambel für den Koalitionsvertrag. Die von der Linkspartei abgespaltene Bewegung fordert das Bekenntnis für Frieden, für diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine und ist gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland.