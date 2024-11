AfD-Vorsitzender für Kooperation mit Wagenknecht

Der Brandenburger BSW-Chef Robert Crumbach, der wiederum mit der SPD an einer gemeinsamen Landesregierung arbeitet, kennt den größten Widersacher der beiden Parteien: „Die Politik von Merz und der CDU, immer mehr Waffen an die Ukraine zu liefern, ist falsch und erhöht die Kriegsgefahr. Dass die AfD das ablehnt, ist richtig“, erklärte Crumbach am Sonntag gegenüber der „Bild“.