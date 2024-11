Veto wirkt: Bulgarien hat nun Grenzschutz im Griff

Kanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner besuchten vor genau zwei Jahren Bulgarien und waren der Meinung, dass der Schutz der EU-Außengrenze nicht ausreichend war. Österreich blockierte bis jetzt den Schengen-Beitritt Rumänien und Bulgariens. Ab Jänner könnte es aber so weit sein. Beide Länder haben in den vergangenen zwei Jahren mit Unterstützung der EU viel investiert und den Grenzschutz ausgebaut. Die „Krone“ war in Bulgarien vor Ort.