Industrie: Später in Pension, weniger Teilzeit

Knill schlägt weiteres vor, dass der Pensionserhöhungsautomatismus gestrichen und die betriebliche und private Vorsorge (zweite und dritte Säule) wieder verstärkt ausgebaut werden. Ein immer größeres Problem ist die Teilzeit. Wenn man so wenig ins System einzahlt, dass am Ende wieder der Staat einspringen muss, um das auszugleichen, geht es sich nicht mehr aus. „Das kann so nicht funktionieren, so ist unser System nicht aufgebaut, dass nicht jeder seinen Beitrag leistet. Das ist ein Riesenproblem“, so Knill.