Einmal nächtigen wie die Landeshauptleute

Lageplan als treuer Begleiter

Der Wecker läutet früh am Sonntag, die Anreise nach Leogang steht bevor. Knapp anderthalb Stunden dauert diese von Salzburg-Stadt aus. Am gesamten Tag der An- und Abreise ist die Nutzung des Wellnessbereichs inkludiert, verspricht das Hotel. So erhält man als Erstes bei Ankunft im Hotel neben einem Willkommensgetränk seiner Wahl eine Spa-Tasche mit Bademantel und Pantoffeln. Der dazu gereichte Lageplan des Hotels wird in den kommenden Stunden ein treuer und notwendiger Begleiter.