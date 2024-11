Das sagt SPÖ-Chef Babler zu Pakt mit der FPÖ

Das blaue Beben in der Grünen Mark hat auch in der roten Parteizentrale eingeschlagen. Zwei Tage nach dem Erdrutschsieg der Freiheitlichen steht in der Steiermark bekanntlich die Bildung einer Koalition zwischen der FPÖ und der SPÖ im Raum. Ein politisches Farbenspiel, das SPÖ-Altkanzler Franz Vranitzky verbot, ehe es unter Christian Kern wieder erlaubt und unter Andreas Babler jüngst, aber eben nur auf Bundesebene, wieder intern verboten wurde.