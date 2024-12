„Drei Standesämter kann man locker zusammenlegen“

Gemeinsam einkaufen – Sparvorteile nutzen

Einen anderen Vorteil stellt Siegfried Döring in den Vordergrund: „Durch höhere Beschaffungsmengen lassen sich bessere Preise erzielen – momentan spielen drei getrennte Bestellungen den Anbietern preislich nur in die Hände“, so der Wolfsgrabner Spitzenkandidat. Auch hier ein paralleles Beispiel – die Straßenbeleuchtung: „Auf jeder Seite einer Straße ist eine andere Gemeinde zuständig.“