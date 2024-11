„Präsident ließ objektiven Blick vermissen“

Einstimmig wurde Eva Hammerer zur Vorsitzenden des Kontrollausschusses des Vorarlberger Landtags gewählt. Reinhold Einwallner, der ebenfalls Interesse an diesen Aufgaben angemeldet hatte, übernimmt die Stellvertreterfunktion. „Ich werde diese Aufgabe mit Herzblut wahrnehmen“, verkündete Hammerer am Montag. In ihrer neuen Funktion werde sie sich für eine fairere Debattenkultur im Landtag, für stärkere parlamentarische Kontrollrechte und für eine lückenlose und saubere Aufklärung von Korruptionsskandalen und Machenschaften einsetzen.