IBM schenkt „Mailüfterl“ dem Technischen Museum

„Internationale Pionierleistungen wie das ,Mailüfterl‘ gehören nicht in Unternehmensarchive. Sie gehören in Top-Museen wie das Technische Museum Wien“, sagte IBM Österreich-Generaldirektor Marco Porak am Dienstag bei der offiziellen Übergabe. Das 50-Jahr-Jubiläum sei für den Konzern der perfekte Zeitpunkt gewesen, um die Schenkung endgültig umzusetzen, betonte Porak und verwies auf die Bedeutung der Zugänglichkeit von Wissenschaft gerade für junge Generationen. So könne „Pioniergeschichte der Anstoß für spannende Forscherinnen- und Forscherlebensläufe in der Zukunft sein“.