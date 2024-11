Drogendealer stahl 1,5 Tonnen schweren Amethyst

Es hätte fast noch gefehlt, dass der Fanclub Transparente aufspannt! Bummvoll war der Saal 8 am Landesgericht Eisenstadt. Verwandte und Sympathisanten des „Don Pablo des Südburgenlands“, wie er sich selbst gern nennt – vermutlich in Anlehnung an den Drogen-Großhändler Escobar aus Kolumbien – wollten den Rechtfertigungen des 41-jährigen Deutschen lauschen. Der soll jahrelang kiloweise Kokain verkauft haben, auch an Jugendliche und Lehrlinge. „Was das betrifft, bekenne ich mich schuldig. Bloß: Die Mengen stimmen nicht. Im anderen Punkt bin ich unschuldig.“