Dick gefuttert: Südkoreaner entgeht Wehrpflicht

Einjährige Bewährungsstrafe

Doch die Gewichtszunahme gelang: Der Wehrdienstverweigerer wurde schließlich als stark übergewichtig eingestuft und durfte seinen Wehrdienst in kampffreier Funktion in einer Regierungsbehörde leisten – und nicht bewaffnet in einer Kaserne. Ein Richter in der Hauptstadt Seoul brummte dem Mann eine einjährige Haftstrafe auf Bewährung.