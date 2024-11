Wo die Mieten in Österreich am stärksten steigen

„Wohnen muss wieder leistbar sein!“ Mit diesen Worten pflastert die SPÖ seit Jahren sämtliche Plakatständer voll. Sollten die „Roten“ tatsächlich in einer Dreierkoalition mitregieren, werden sie an den eigenen Forderungen gemessen werden. Dass sich die Mietpreise in den letzten Jahren in eine gänzlich falsche Richtung entwickelt haben, ist kein Geheimnis. Krone+ zeigt, wo die Preise explodiert sind. Und wo es tatsächlich billiger wurde.