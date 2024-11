Leser berichten: ORF-Odyssee ist kein Einzelfall

„Als ich den Bericht sah, hatte ich ein Déjà-vu“

Aber, man glaubt es kaum, es geht noch besser: Ein Ehepaar, das seit 40 (!) Jahren zusammenlebt, auch keinen Tag in verschiedenen Wohnungen gelebt hat, versucht ebenfalls seit gut einem halben Jahr, den ORF-Irrtum aufzuklären. „Als ich am Sonntag in der ‘Krone‘ die Geschichte gelesen habe, hatten mein Mann und ich ein Déjà-vu-Erlebnis. Nur: Wir sind seit 40 Jahren verheiratet. Ansonsten geht es uns gleich wie dem Ehepaar, von dem sie berichten. Wir haben an den ORF einen Brief geschrieben, eine Mail und bereits zweimal angerufen.“