Neuer Trend: „Furoshiki-Tücher“ als Geschenkpapier

Was ist Furoshiki?

Furoshiki-Tücher haben ihren Ursprung im alten Japan. Ursprünglich dienten sie in Badehäusern dazu, Kleidung und persönliche Gegenstände einzuwickeln. Später fanden sie ihren Weg in den Alltag und wurden zum Einpacken von Geschenken oder Transportieren von Waren verwendet: „Furoshiki steht für eine nachhaltige, vielseitige und stilvolle Alternative zu Einweg-Geschenkpapier und Plastiktüten. Denn sie sind wiederverwendbar, leicht zu handhaben und passen sich jedem Objekt an“, so Kruse, die in ihrem Unternehmen übrigens Workshops anbietet: „Die Teilnehmer lernen nicht nur, wie sie ihr eigenes Tuch nähen, sondern auch die gängigsten Bindetechniken, um das Furoshiki vielseitig einzusetzen.“ Egal, ob als Geschenkverpackung, Tasche, Dekoration oder Accessoire: Die Tücher bieten sich für Unterschiedlichstes an.