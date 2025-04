Wolfsberger AC gegen Salzburg – ab 14.30 Uhr LIVE

Nach dem 1:1 in Salzburg wollen die „Wölfe“ nun mehr. Am Sonntag (14.30 Uhr) empfängt der WAC in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga Vizemeister Red Bull zum Retourspiel, drei Punkte sind das Ziel. „Wir wollen Salzburg in die Knie zwingen und ein gutes, erfolgreiches Spiel abliefern“, erklärte Wolfsberg-Coach Dietmar Kühbauer. Damit würde man den einstigen Serien-Champion in der Tabelle überholen und auf Platz drei vorstoßen.