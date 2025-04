Liebesglück im Rathaus: Alter Stadtvize heiratet

„Flug ins All als Hochzeitsgeschenk“

Die neuesten Schlagzeilen gehörten der Liebe. Der Ex-Vize ist sehr in seine Bettina verliebt, auf Mallorca sagte sie nun zu seinem Heiratsantrag ja. „Den genauen Hochzeitstermin gibt es noch nicht. Vielleicht wird es der 6. 6. 2026 um 6 Uhr in der Früh. Das beste Hochzeitsgeschenk wäre ein Flug ins Weltall“, schmunzelt Lojze.