„Wusste nicht, wofür ich am Morgen aufstehen soll“

„Krone“: Christine, wie geht es dir, ein halbes Jahr nach deinem Karriereende?

Christine Scheyer: Eigentlich sehr gut. Ich habe akzeptiert, dass ein neues, anderes Kapitel in meinem Leben begonnen hat. Und es ist wirklich ein ganz anderes. (lacht) Das Leben als Skirennfahrerin war wunderschön. Nach allem, was ich erlebt habe, war es aber einfach an der Zeit, Abschied zu nehmen.