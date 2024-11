Putin erlässt neuen Rekruten ihre Bankschulden

Die russische Armee hat in dem bald drei Jahre andauernden Konflikt Schwierigkeiten, neue Soldaten zu rekrutieren Nun unterzeichnete der Kreml-Chef Wladimir Putin am Samstag ein entsprechendes Gesetz, wie die Regierung mitteilte. Dieses befreit demnach alle, die einen einjährigen Vertrag für einen Einsatz in der Armee nach dem 1. Dezember unterschreiben, von bestehenden Schulden.