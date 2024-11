„Demolierte Schönheit“ und gerettete Landschaft

ANFÄNGE

Im Stadtteil Riedenburg plätschern in diesem Jahr 1974 Mitarbeiter der eben begonnenen Salzburg-Ausgabe der „Krone“ in der Mittagspause in den Wellen des Almkanals. Die Fürsterzbischöfe haben das Fluss-Bauwerk 1137 errichtet. An seinem Ufer befindet sich das Haus mit den knarrenden Holztreppen, in dem die Redaktion untergebracht ist. Gelegentlich tönen schrille Schreie der entnervten Sekretärin aus den Fenstern: Die Post-Leitung, mit der die auf einer Walze aufgezogenen und vorher in der Dunkelkammer entwickelten Fotos nach Wien übermittelt werden, ist zusammengebrochen. Der monströse brusthohe Telefax-Apparat schickt die auf Schreibmaschinen verfassten Manuskripte in die Druckerei im Pressehaus. Wenn es der Technik zu viel wird, lässt das Gerät mit einem Papierstau den Ablauf stoppen. In der Nacht transportiert ein Lastwagen die gedruckten Exemplare von Wien nach Salzburg und gelegentlich erscheint der freundliche Nachbar Gustav Zeilinger in der Redaktion: Der Gründer des Verbandes der Unabhängigen (VdU), des Vorläufers der Freiheitlichen, ist durch die Anlieferung wieder einmal aus dem Schlaf gerissen worden.