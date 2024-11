Happy End für Mutter nach heiklem Behördenfehler

Doch dem war nicht so. Als sie um die Staatsbürgerschaft ansuchte, wurde dieser Antrag abgelehnt. „Die Antragstellerin erfüllt die Verleihungsvoraussetzung des mindestens sechsjährigen, rechtmäßigen Aufenthaltes nicht“, hieß es in der Begründung. Dabei handelte es sich allerdings um einen Irrtum der Behörde: Als die Frau ihren Konventionspass verlängern wollte, wurde ihr von der Behörde angeraten, diesen Antrag zurückzuziehen. Die Behörde war der Meinung, dass sie sich bereits rechtmäßig in Tirol aufhalte, was aber nicht der Fall war.