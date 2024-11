Frau klärt Mordfall mit DNA-Testkit für zu Hause

Ein Jahr nach Test rief Polizei an

Vor zwei Jahren habe sie sich so einen DNA-Test der Firma Ancestry bestellt. „Zuerst war alles normal, aber etwa ein Jahr später habe ich einen Telefonanruf erhalten“, schildert die US-Amerikanerin die Vorkommnisse. Es meldete sich ein Polizist, was sie ziemlich in Aufregung versetzte. „Ich dachte mir, was habe ich getan und geriet in Panik“, so Rose