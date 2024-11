Zuckerl-Koalition: Gewessler kritisiert Verhandler

Streit über Finanzierung des Klimaschutzes

Da werde sie selbst auch von der Oppositionsbank aus in Zukunft noch ein wachsames Auge darauf haben. Bei der Weltklimakonferenz, wo Gewessler derzeit noch an vorderster Polit-Front für das Weltklima kämpft, gibt es allerdings wenig an Meriten zu holen. Denn der Karren ist vor dem heute angepeilten Ende der Konferenz so verfahren wie noch bei keinem UNO-Gipfel. Heftig wird etwa darüber gestritten, wer den Klimaschutz finanzieren soll. In der Luft liegen Milliarden-Forderungen.