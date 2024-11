Amüsanter Krimi: „Thelma – Rache war nie süßer“

Nicht mit ihr! Wie sich Thelma mit dem gemopsten Elektroscooter eines Freundes und einer ebenfalls „entliehenen“ Schusswaffe an die Fersen der Betrüger heftet, wie sie observiert, spioniert, dabei zur Temposünderin wird und als bekennender Tom-Cruise-Fan ihre eigene „Mission: Impossible“ ausficht, ist Kern dieses amüsanten Krimis, der vom mimischen Können einer charmanten Silberschläfe profitiert. Go, Thelma, go.