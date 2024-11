„Neuigkeiten aus Lappland“: Feine nordische Komik

Und Niina (großartig: Oona Airola), alleinerziehend und ohnehin schon vom Leben gebeutelt, hat Schuld daran! In ihrer Not bietet die junge Frau dem perplexen Chefredakteur an, den Schaden in Form von gut recherchierten Reportagen zu begleichen. Ein über der lappländischen Schneewüste abgestürztes atomares Geschoß kommt Niina da gerade recht.