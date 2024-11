Alza eröffnet ersten 24/7-Store in Wien

Lange Schlange am Mittwochvormittag am Getreidemarkt 1 im 6. Bezirk: Alza, eines der führenden Elektronikunternehmen Mitteleuropas, hat an der Adresse feierlich und mit Eröffnungsangeboten seinen ersten 24/7-Store in Wien eröffnet. Mit einem betreuten Verkaufsbereich, AlzaBoxen zur Abholung rund um die Uhr und einem Café will das Unternehmen in Wien einen Store mit ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten.