Alza will „Lieferung wie per Teleportation“

Von der Bestellung bis zur Abholung in 17,7 Stunden

Der Logistikprozess bei Alza ist optimiert, um Lieferungen in Rekordzeit zu ermöglichen. Mit über 70.000 Produkten auf Lager und einem ausgeklügelten internen System kann Alza Verzögerungen minimieren. Bestellt ein Kunde bis kurz vor Mitternacht, kann die Lieferung in die AlzaBox nur wenige Stunden später erfolgen. Im Durchschnitt beträgt die Zeit von der Bestellung bis zur Abholung in einer AlzaBox nur 17,7 Stunden. „Niemand sonst bietet eine solche Geschwindigkeit bei einem so breiten Sortiment“, so Bena.