Große Vorfreude auf Salzburger Christkindlmarkt

Die meisten der 96 Hütten sind schon eingeräumt: Was jetzt noch folgt, ist der letzte Feinschliff. „Es kann losgehen“, freut sich Nikolaus Magnus, Standler und Landwirt aus St. Georgen im Attergau. Er bietet hochwertige Holzprodukte – von Schalen in allen Größen bis zu Dekoration und Christbaumschmuck – an. Für ihn ist es erst die zweite Christkindlmarkt-Saison. Sein Wunsch für den Advent: „Wir hoffen jetzt auf gutes Wetter!“