Solange Scholz im Amt ist, keine Taurus an Kiew

Vor dem EU-Außenministerrat am Montag in Brüssel befürworteten neben dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zahlreiche Teilnehmende die laut Medienberichten am Wochenende von US-Präsident Biden gegebene Erlaubnis. Borrell appellierte an die EU-Mitgliedsstaaten, der Ukraine den Einsatz von europäischen Waffen für Angriffe innerhalb Russlands zu erlauben. Der Spanier forderte auch eine schnellere Unterstützung für die Ukraine. Er erwartete sich eine weitere Diskussion über den Waffeneinsatz in der Ukraine und er hoffte, „dass die Mitgliedsstaaten zustimmen“.