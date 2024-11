Biden erlaubt Kiew Waffen mit größerer Reichweite

Reaktion auf nordkoreanische Soldaten

Es handle sich um eine Reaktion auf den Einsatz nordkoreanischer Soldatinnen und Soldaten auf russischer Seite. Dieser Schritt der Regierung in Moskau hatte sowohl in den USA als auch in der Ukraine Besorgnis ausgelöst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert bereits seit Monaten, dass US-Waffen mit größerer Reichweite für Angriffe tief im Landesinneren Russlands freigegeben werden sollen. Der Kreml sprach von einer Eskalation.